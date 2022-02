La fiscal , Ana Díez, ha afirmado que los acusados "le arrebataron -a Delgado- la vida de la forma más cruel, violenta e inhumana" y ha pedido al jurado que defienda a la víctima, "con la que, desgraciadamente, no vamos a contar porque le asesinaron". Ha expuesto que los acusados eran pareja sentimental en el momento de los hechos y convivían en una nave industrial de Pedrola (Zaragoza) cuando ocurrieron los hechos.

"Me han tenido secuestrada, amenazaron a mis hijos con matarlos. Por detrás me tenía un puñal en la espalda", ha relatado. Pero según el relato de la fiscal, Hedangeline sacó 1.800 euros de las cuentas y puso en venta el coche robado . Ha sentenciado que "yo jamás chateé por Badoo", cuando se le ha preguntado si por medio de la web de citas conoció a Delgado.

Llegado el turno de la declaración de Mohamed, lo mismo pero al revés. "Ella y sus compañeros tenían su propio plan. De maltratarla y eso no había ningún maltrato", ha indicado, respondiendo que "no, para nada" cuando se le ha interrogado si él había acabado con la vida de José Antonio Delgado y culpando a ella de haber matado a la víctima.