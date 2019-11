El juicio contra El Chicle desata la ira de Valeria contra su madre: "Te quiero lejos de mi vida"

Valeria Quer ha pasado esta semana algunos de los momentos más duros de su vida. El juicio contra El Chicle la ha hecho ver cosas que la han derrumbado. La más dura de todas la visión de cómo rescataron a su hermana del pozo. Hoy no ha acudido al juicio, pero en este se ha dejado claro que Valeria ha llegado a autolesionarse para superar su dolor. No es un hecho atípico. Los expertos consideran que este es un hecho que cree entre los jóvenes para afrontar circunstancias adversas. El 26,7% de los adolescentes europeos se ha autolesionado al menos una vez en su vida, según un estudio publicado en la revista Journal of Child Psychology and Psychiatr.