Juzgan en Mallorca a la mujer acusada de desmembrar a su marido y dárselo de comer a sus perros

La versión de la acusada

La escena de los hechos

Informe forense en contra

Versiones probatorias de testigos

El primero de ellos espetó que había quedado con la acusada en una gasolinera para venderle cocaína, cuando ella le ofreció hasta 50.000 euros por matar a su marido. Sin embargo, asegura que no se lo tomó en serio: "Vi a una señora borracha y drogada, no me creí lo que me dijo y no me interesaba escuchar más, cogí y me fui", explicó.