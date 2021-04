La joven violada por 'la manada de Sabadell' relata el infierno que vivió en una nave abandonada

La joven que denunció a 'la manada de Sabadell' por una violación múltiple cuando tenía 18 años ha detallado a los jueces lo ocurrido la madrugada del 3 de febrero de 2019, y ha explicado: " Les suplicaba que no hicieran nada. Temía por mi vida . Si habían sido capaces hacer todo eso, no sabía si iban a matarme".

Durante el interrogatorio del fiscal, que le ha preguntado si pidió ayuda mientras la violaban en el edificio abandonado, ha explicado: "Dije que me dejaran ir, que no quería nada", y cuando el fiscal le preguntado si intentó huir ha dicho que no podía, por la fuerza del hombre que estaba en la misma habitación y porque había otros seis en la sala contigua que no impedían la agresión.