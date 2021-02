Julia Otero pasará su cáncer de colon con los mejores médicos en casa: su pareja Josep, y su hija Candela

Cáncer de colon pillado a tiempo. Es lo último que se sabe de la enfermedad que Julia Otero ha desvelado con naturalidad y ante las ondas ayer. No es la primera vez que Julia Otero afronta públicamente tener que hablar de una enfermedad. Ya habló en su día sin tapujos sobre el tumor abdominal que le fue detectado con apenas 19 años. Una dolencia que logró superar tras seis operaciones y después de serle extirpados la tiroides y el bazo. "No me lamento en público", decía. Ahora, a los 61 años, y ya convertida en una estrella del periodismo se enfrenta de nuevo al cáncer. Ella misma lo ha anunciado en Onda Cero con su habitual destreza.