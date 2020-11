Anulan una multa por no abrocharse bien el cinturón: la imagen del radar de la DGT no es una prueba suficiente

Un juzgado de Madrid no considera suficiente para imponer una multa la fotografía de una de las cámaras de la DGT para controlar el uso del cinturón de seguridad y, por ello, estima el recurso de Automovilistas Europeos ASOCIADOS (AEA) en defensa de uno de sus socios que fue sancionado con 200 euros y 3 puntos menos por no abrocharse correctamente este elemento de seguridad.

En la sentencia del Juzgado número 33 de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, a la que ha tenido acceso Europa Press, se cuestiona que la sanción fuera inicialmente impuesta por el Jefe Provincial de Tráfico de Cuenca al considerar que dicha autoridad no está facultada para imponer este tipo de sanciones. Acoge las alegaciones de los recurrentes de que la fotografía obtenida por un medio técnico no sometido a control metrológico no constituye prueba de cargo suficiente.