Los juzgados de Gavá y Sabadell sufren estrés térmico: hasta 38º por una avería cuando el límite son 27º

Los sindicatos ya denuncian las insoportables temperaturas en los los juzgados de Gavá y Sabadell . La climatización del edificio se ha estropeado y han llegado a estar a 38 grados cuando lo normal suele ser a 22 grados mínimo y a 25 máximo. De hecho, los juicios largos se han suspendido en Gavá porque no hay quien aguante el calor. El servicio de guardia sigue en pie pero se limitan hasta arreglar la temperatura en vista del Real Decreto 486/1997. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) alertó de los hechos a la Generalitat para que emprendiera las "acciones oportunas para ajustar las condiciones de trabajo". Los funcionarios de la Administración de Justicia dependientes de la Generalitat, que llevan temas de gestión, tramitación y auxilio no tienen esta dispensa y descansan 15 minutos cada dos horas para beber agua.

El nuevo sistema no estará operativo hasta dentro de tres semanas, por lo que se han instalado aparatos portátiles de aire acondicionado en las oficinas, aunque no son suficientes en plena ola de calor. Por eso, el TSJC delegó en la decana de los juzgados de Gavà la identificación de las salas de vistas u oficinas donde los jueces y magistrados "deban quedar dispensados del cumplimiento de los deberes judiciales que tuvieren programados en esos espacios", incluidas las vistas o juicios orales si no pueden garantizarse "las condiciones ambientales exigidas".