Kaepernick desafía a la NFL después de que ningún equipo le llame

El jugador, de 32 años, dejó claro que estaba listo para regresar y que no debían existir excusas para no firmarlo. "El balón está en su campo, yo no tengo nada que ocultar. Me han negado durante tres años", declaró. Asimismo, dejó un contundente mensaje para los visores de los New York Jets y Kansas City Chiefs, que se encontraban en Riverdale: "Cuando regresen, díganle a sus dueños que dejen de tener miedo".