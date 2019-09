El kamikaze borracho que acabó con la vida de Víctor, que solo quería trabajar para pagarse sus gastos

Victor solo tenía 20 años estudiaba, quería ser policía, pero para pagarse sus gastos decidió buscarse un trabajo de fin de semana. Era su tercer día en un centro comercial a 15 minutos en coche de su casa. Y entonces la tragedia. Evitable. No llegó a casa porque se cruzó con este otro joven, borracho.... que dio la vuelta en mitad de la carretera. Hay testigos.

El kamikaze se ha negado a declarar y ha quedado en libertad a la espera de juicio. La familia está destrozada y no es para menos. Su único consuelo es que sea castigado con la mayor pena posible. El kilómetro 25 de la m-50 fue el fin de la vida del joven porque un conductor que circulaba en sentido contrario y triplicaba la tasa de alcoholemia lo quiso así. Este sí que sobrevivió al accidente. La tragedia para la madre se une a la muerte de su otro hijo hace tan solo un año. "Es terrible, es un asesinato". La familia no tiene consuelo, y no es para menos.