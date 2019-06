Kevin Spacey no se esconde y aparece por sorpresa en una audiencia a la que no estaba obligado a asistir

El actor estadounidense Kevin Spacey ha aparecido por sorpresa en los juzgados de Nantucket, Massachussets, para una audiencia previa en la cual no se esperaba su presencia, puesto que no estaba obligado a comparecer en esta ocasión. Hasta el momento, el intérprete había evitado los tribunales a excepción de una audiencia breve en enero, a la cual también había tratado no asistir.