Kylie Jenner ha sido ingresada en el hospital

Para Kylie "una colección no es solo una pasarela. Crear esta colección (de maquillaje) con Oliver ha sido un sueño". Tras muchos años creando un imperio en el sector de la cosmética con su nombre, la estrella de Keeping up with the Kardashian lamenta no poder acudir a París. "Estoy triste al no poder acudir al espectáculo pero sé que mi increíble equipo y amigos, que se encuentren allí, me ayudarán a estar allí en espíritu" añadía.