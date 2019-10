La tele, la primera en avisar de la pérdida de audición

Según los datos de esta investigación, el 55% de los españoles considera la dificultad para escucharde alerta para detectar un problema de audición. Por otro lado, un 36% de los encuestados señala las dificultades para seguir una conversación como el segundo motivo para detectar que están teniendo problemas de audición. También existen otros motivos como el no oír sonidos como el canto de los pájaros (6%).

Además, según los resultados de la investigación, el 50% de los españoles confiesa que las personas de la tercera edad, a pesar de oír menos, no utilizan audífono. Por otro lado, solamente 3 de cada 10 españoles solo acuden a revisión cuando notan que no escuchan bien, mientras que un 28% no ha acudido nunca a revisar sus oídos.