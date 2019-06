La Lady Gaga más comprometida: expande su programa de salud mental para adolescentes

Lady Gaga ha vuelto a mostrar su cara más comprometida y concienciada al anunciar que su Fundación Born This Way y el Consejo Nacional para la Salud del Comportamiento expandirán su programa de Primeros Auxilios de Salud Mental para Adolescentes (tMHFA ), a 20 escuelas secundarias adicionales en todo Estados Unidos.

“A veces, cuando la vida te da un millón de razones para no querer quedarte, solo necesitas una persona que te mire, te escuche, te apoye para obtener ayuda y valide cómo te sientes. Juntos, Born This Way y el Consejo Nacional han puesto este programa en ocho escuelas y pronto lo estarán en otras 20. Estoy segura de que no voy a parar aquí", explicó la artista, que se marcó como objetivo que su programa de primeros auxilios de salud mental para adolescentes "esté en todas las escuelas de este país".