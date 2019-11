Laia, la niña con síndrome de down a la que no dejaban jugar la Copa de España de voleibol

Laia es una niña con síndrome de down a la que le apasiona jugar al voleibol. Cuando la Real Federación Española de Voleibol dijo que no podía participar en la Copa de España infantil , sus compañeras se revelaron. El motivo es que Laia tiene un año más que las jugadoras de su categoría, y le correspondía jugar en cadete. Pero la federación ha dicho que rectificará su fallo.

Cuando la historia de esta niña se dio a conocer, las redes sociales estallaron a su favor y se hizo viral, saliendo hasta en la BBC. Lleva ocho años jugando con el mismo equipo, el Club Voleibol Esplugues, pero tiene 14 años, uno más que el resto de jugadoras de la categoría infantil, y por eso no le permitían disputar con sus compañeras de equipo el campeonato. Sin embargo, que Laia juegue en esta categoría no es ningún capricho: los pedagogos recomiendan que vaya siempre un curso por debajo por tener síndrome de down, y así asegurar su pleno aprendizaje e inclusión.