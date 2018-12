El abogado de La Manada rechaza el ingreso en prisión de los acusados por su "comportamiento intachable"

El abogado de cuatro miembros de La Manada, Agustín Martínez Becerra, se muestra contrario al ingreso en prisión de los acusados tras la sentencia que confirma su condena a nueve años de cárcel. Esta declaración la ha argumentado diciendo que sus clientes no solo no han evidenciado que exista "ningún riesgo de fuga, sino que han tenido un comportamiento intachable con lo que pidió la Audiencia Provincial" al decretar su libertad provisional.

"Este asunto no es una causa con preso que tenga mayor urgencia que otro asunto. Es materialmente imposible para mi ir. No es un capricho", ha apuntado, para explicar además que quiere asistir físicamente en Pamplona a la vistilla y no seguirla por videoconferencia.