Leticia Sabater ante la muerte repentina de su hermana a los 57 años: "Te querré siempre"

"Muchísimas gracias a todos los que me habéis dado el pésame A través de mensajes, medios digitales, radios, teles etc. y os habéis preocupado de cómo estoy. Muchas gracias por todo el apoyo que he recibido que ha sido muchísimo y que me ayuda a superarlo y a seguir, os amo", escribía la cantante de 'Salchipapa'.