Luz verde a la ley de la eutanasia: "Nadie quiere morir, pero a veces la vida es mucho más dura que la muerte"

"Somos personas que amamos la vida"

"Morir no es fácil, nadie quiere morir porque amamos la vida y sobre todo es muy duro porque dejas definitivamente a los tuyos y este dolor siempre está presente. Pero yo he conocido muchos casos en los que, a la vez que dolor, había también serenidad y tranquilidad porque la persona había finalizado su vida acompañada de los suyos, por una decisión deliberada, y eso deja una paz y un bienestar que convive con el dolor".

"La ley no es perfecta"

Una ley garantista, una decisión personal

Es partidario de divulgar lo que significa esta ley para que la ciudadanía no sea manipulada con mentiras y falsedades como que se va a eliminar a los mayores, que el Estado saca rédito económico o que en Holanda la gente mayor huye para que no la maten... "son cosas que no se sostienen y que no son ciertas".