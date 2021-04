Las patentes son unos derechos de explotación exclusiva que tiene como objetivo proteger e incentivar la innovación. En el campo de la medicina no sólo las vacunas tienen patentes, también los medicamentos, muchos mecanismos de dispensaciones de gel, o algunas jeringuillas, por ejemplo. Incluso algunos países permiten no solo patentes para el producto, sino también para el procedimiento de producción .

Precisamente, la Comisión Europea respondía recientemente al político español que liberar patentes de vacunas contra la COVID-19 "no resolverá" el problema actual de acceso a las mismas , al mismo tiempo que aseguraba que prefiere fomentar la colaboración entre compañías farmacéuticas para aumentar la capacidad de producción a escala global.

"Los problemas de acceso a vacunas no se resolverán suspendiendo las patentes. Están relacionados con una insuficiente capacidad de producción para fabricar las cantidades necesarias ", expresó en una rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo comunitario Balazs Ujvari, tras ser preguntado por la carta 'ad hoc' enviada por el presidente valenciano al Comité Europeo de las Regiones.

El economista de la salud indica que, a día de hoy, COVAX actúa como una plataforma que apoya a la investigación, al desarrollo, y a la fabricación de una amplia gama de candidatos a las vacunas COVID-19, y desde la que también negociar sus precios. "Sin embargo, no ha dado los resultados que esperaba", reconoce el economista de la salud.

Por tanto, ¿qué significa que se libere una patente de una vacuna y, de hacerse, qué efectos tendría? El doctor en Economía aclara que significa que el país que ha autorizado la licencia obligatoria puede solicitar la producción de la vacuna a todos los productores que tenga la capacidad de hacerlo, de forma que ésta ya no dependa únicamente del titular de la patente.

Pros y contras de liberar patentes

Sí reconoce Jaime Espín que no existen muchas experiencias a la hora de solicitar licencias obligatorias en el contexto internacional , así que ve difícil enumerar con detalles las ventajas y desventajas en base a la evidencia. Pero a grandes rasgos enumera las siguientes:

Así con todo, este economista de la salud defiende que este debate de las patentes para las vacunas frente a la COVID-19 debe ser muy distinto al debate que surgió hace unos años sobre los medicamentos para la hepatitis C, o hace más tiempo para los tratamientos para la VIH/SIDA: "Ahora la gran diferencia es parte de la investigación se ha realizado con fondos públicos, con lo que igual que ha habido participación en el desarrollo de las vacunas también tendría que haberlo en los derechos de propiedad intelectual que surgen de ellos".

Mientras, el pediatra y consultor honorario en materia de vacunas para el Ministerio de Sanidad, así como cofundador de la Asociación Española de Vacunas , el doctor José A. Navarro-Alonso opina que este debate de liberar o no patentes de vacunas es "difícil" dado que se trata de un escenario en el que hay que conjugar intereses comerciales, donde hay grandes firmas farmacéuticas implicadas, y unos accionistas sobre los que rendir cuentas, y por otro lado el interés de acabar con la pandemia, encontrar una solución global al problema, que implica una vertiente filantrópica con los países de bajas rentas, a los que se podrían conceder licencias o renunciar a derechos de protección intelectual.

" La vacunación debe estar a disposición de toda la población. Se ha creado COVAX y confío en que se facilite este acceso . Está todo el mundo de acuerdo con que siendo un problema global no debemos dar de lado a los países de bajas rentas. Vivimos en un mundo global y cualquiera puede venir a tu país y te encuentras otra vez con el problema", advierte a Infosalus.

"Antes de liberar patentes habría que preguntarse y asegurarse de que somos capaces de fabricarlas en un tiempo récord, y esto no es tan fácil. Yo creo que es más eficaz, como hemos visto, apostar por la colaboración y la solidaridad . Vacunas para todos, pero colaborando. Por ejemplo, cofinanciar para reducir costes, reservar parte de la producción para países que no puedan adquirirlas. Hay fórmulas para incentivar la investigación y el desarrollo de nuevas vacunas y fármacos a precios asequibles para todo el mundo".

Javier S. Burgos, por su lado, un doctor en Biología Molecular que durante más de 15 años ha trabajado en el desarrollo de fármacos contra el Alzheimer, se muestra contrario a la liberalización de las patentes de las vacunas : "No es razonable, está bien a llegar a acuerdos económicos, pero es muy cortoplacista saltarse las patentes porque le hemos pedido a la farmacéutica el sobreesfuerzo para las vacunas en tiempo récord y ahora no las queremos pagar. Si nos saltamos las patentes, ¿en la próxima pandemia qué harán las farmacéuticas? Son las que nos van a sacar de esta historia".

Según insiste este experto, las patentes son "desarrollos de alto riesgo" y a las farmacéuticas las patentes les aportan la seguridad de que van a poder capitalizar o ingresar dinero a partir de sus desarrollos. "Si no no los harían. Somos capaces de poner en Marte con precisión una tremenda maquinaria y tenemos la enfermedad del Alzheimer descrita en 1906 y estamos igual. Seguimos sin conocer su origen a pesar de que nos está devastando con 50 millones de enfermos en el mundo", lamenta el autor de 'Diseñando fármacos' (Next Door Publishers).