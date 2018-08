En libertad la madre británica detenida en Dubai por beber un vaso de vino en el avión

Informativos Telecinco

La madre británica encarcelada en Dubai con su hija de cuatro años por beber un vaso de vino en un vuelo de Londres a Emiratos Árabes ha sido puesta en libertad para que pueda volver a su país después de pasar tres días retenida.

Gracias al alcalde de la ciudad de Dubai, Sheikh Mohammed, la dentista Ellie Holman y su hija Bibi han salido en libertad y han recibido una disculpa del Gobierno. La doctora Holman fue informada, mediante una llamada de teléfono, de que puede abandonar Emiratos Árabes Unidos cuando quiera y que no hará frente a ningún cargo. Además, el gobierno de Dubai pagará los billetes de vuelta, informa Daily Mail. Dubai, que atrae a 14 millones de visitantes al año, es fuertemente dependiente del turismo.

La dentista de 44 años estaba con sus dos hijos mayores que habían volado a Dubai para estar con ella cuando recibió la noticia y dijo que estaba "extasiada". 'No puedo creer que esto haya terminado. Cuando recibí la llamada del gobierno diciéndome que estaban archivando el caso, estaba en estado de shock”, explica. "Me dijeron que me preparara para una larga estancia en Dubai y una sentencia de prisión. El hombre al teléfono se disculpó en nombre del funcionario de inmigración que nos ha hecho pasar esto a mí y a Bibi. Siento que me he liberado de un peso”, añade.

La madre de tres niños de Sevenoaks, Kent, espera estar en casa en el primer vuelo disponible acompañada por sus hijos, Suri, de nueve años, y Noah, de ocho. "No puedo esperar para estar a salvo en mi vuelo con Noah y Suri, y dejar todo esto atrás", indica.

Ellie Holman, como se llama la mujer, estaba realizando un viaje de cinco días junto a su hija de cuatro años a Dubai para visitar a sus amigos. Algo que ya había realizado en numerosas ocasiones. Holman fue arrestada en el aeropuerto de Dubai tras una disputa con un oficial de inmigración por su visa. Durante la disputa, se le preguntó a la doctora Holman si había bebido alcohol. Ella admitió que la tripulación de cabina en el vuelo de Emirates Airlines le sirvió vino y le dijeron que el consumo de alcohol era ilegal en el país.

'Nunca he violado la ley en mi vida y no lo hubiera hecho esta vez si hubiera sabido que tomar una copa de vino aquí era una ofensa”, indica. "No puedo creer que Emirates Airline le dé una copa de vino a un pasajero si saben que las consecuencias son tan graves en Dubai".

La disputa sobre su visa, con un oficial de inmigración "grosero y agresivo", giró en torno a la caducidad de su visa. Como había expirado, el oficial exigió que volviera a Londres de inmediato. Cuando la doctroa Holman se negó, ya que ella y su hija estaban cansadas por el largo vuelo, siguió un tenso enfrentamiento.

Fue entonces cuando el oficial de inmigración le preguntó si había estado bebiendo y ella admitió haber tomado una copa de vino con su comida durante el vuelo de ocho horas. A pesar de sus protestas, fue llevada a una celda donde su hija se vio obligada a orinar en el suelo ya que los guardias no le permitían usar el baño.

Después de estar detenida durante varias horas, la doctora Holman proporcionó una muestra de sangre a las autoridades de Dubai, que regresó con una lectura del 0,04% de alcohol, muy por debajo del límite de alcohol permitido en Reino Unido.

Sin representación legal y sin poder hablar con su familia, ella y Bibi fueron llevadas a un centro de detención del aeropuerto donde pasaron tres días retenidas en una habitación donde hacía mucho calor y olía mal. Además, se les obligó a limpiar los baños y el suelo.

Con su hija traumatizada, durmieron en un área de comedor donde las luces se mantenían las 24 horas. Durante su detención, la pareja no comió y la doctora Holman dijo que no pudo dormir. 'La comida olía a basura podrida y ni Bibi ni yo comimos nada. Me mantuve despierta durante los tres días", explicó. También les negaron una almohada o cambiarse de ropa. Bibi estaba en estado de shock y se negaba a ser consolada.

Después de su liberación, a Holman se le permitió quedarse con sus amigos, pero le confiscaron su pasaporte y le dijeron que podría pasar hasta un año hasta que se resolviera el problema. Su compañero Gary voló de su casa en Kent a Dubai para recoger a su hija menor.

La pareja estima que han perdido más de 30 000 libras (unos 33 500 euros) en dinero gastado en honorarios legales.