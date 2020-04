Jueces dejan en libertad a varios detenidos porque no funcionan las videoconferencias

Varios jueces de Granada han tenido que dejar en libertad a detenidos en los últimos días porque los aparatos de videoconferencia instalados junto al Juzgado de Guardia "no funcionan correctamente" y "no permiten la grabación válida" de las declaraciones de los arrestados ni el resto de diligencias a practicar, una situación que "no es nueva", pero que se "agrava" en el presente estado de alarma.