Sito Pons entra en la lista de morosos, salen Bosé y Alves y siguen Rato, Patricia Conde y Lorenzo Sanz

En cambio, abandonan la lista el artista Miguel Bosé ; el futbolista Dani Alves , y el colaborador de televisión Juan Francisco Matamoros , conocido como Kiko Matamoros . El hecho de que hayan salido de este listado no significa necesariamente que hayan saldado su deuda con el fisco, sólo que no supera el millón de euros.

No obstante, un total 2.079 deudores que figuraban en el primer listado ya no aparecen en el quinto, de forma que más del 42% de los que aparecían al comienzo de la publicación de la lista ya no se encuentran en la situación que implicaría aparecer en este nuevo listado. De esta forma, en un año el porcentaje de deudores iniciales que han desaparecido de las listas ha crecido en 11 puntos.