Recibir llamadas no esperadas y no deseadas es algo cada vez más frecuente y la mayoría de las veces hacer valer nuestros derechos para evitar el spam se convierte en misión imposible. La normativa sobre protección de datos nos protege de distintas maneras, pero muchas veces consentimos la transmisión de nuestros datos personales sin ni siquiera saberlo y no nos paramos a analizar la 'letra pequeña' de los contratos que suscribimos. A todo ello se le suman las llamadas fraudulentas y peligrosas: nuestro número de teléfono, al igual que nuestro email, pueden ser objeto de intentos de estafa y otros delitos contra los que hay que permanecer alerta. ¿Cuáles son los números de teléfonos más peligrosos de España?