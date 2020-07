La DGT publica el listado completo de los 1.392 radares que vigilan las carreteras este verano

Este verano 1.392 radares, entre fijos y móviles , además de helicópteros, drones y furgonetas vigilarán que no haya imprudencias al volante, con especial hincapié en los excesos de velocidad . La DGT ha publicado el listas completo de los redares. El objetivo, como cada verano, que baje la cifra de muertos en carreteras. En 2019 fallecieron 215 personas en accidentes de tráfico en la época de vacaciones.

Aunque este verano, a causa de la pandemia de coronavirus, nada será igual, Tráfico no baja la guardia y vigila igual las carreteras. Con una impactante campaña bajo el lema ‘Este país no puede soportar más muertes' y la imagen del patinador olímpico y campeón del mundo, Javier Fernández, el departamento al mando del Ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha dispuesto un dispositivo igual al de cada verano. Aunque la DGT no se atreve a prever un número de desplazamiento este verano, si parece obvio que quien pueda ir de vacaciones lo hará sin salir de España, lo que podría aumentar la afluencia de coches en las carreteras.