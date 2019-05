Listas de espera: los trucos de los gobiernos para camuflar las cifras

La crisis económica de 2008-2014 no logró socavar la identificación de los ciudadanos con la sanidad pública. A lo largo de estos años los usuarios se han mostrado abrumadoramente satisfechos con la atención recibida aunque cuando se les ha preguntado por la evolución de las listas de espera , solo un 8,1 por ciento ha visto mejoría.

93 días de espera de media

El problema de 17 sistemas sanitarios diferentes y sus trampas

Para, presidente de la Asociación de Especialistas Facultativos de Madrid (AFEM) , “las listas de espera son un”. Un ejemplo de esta manipulación la sitúa en la Comunidad de Madrid cuando fue “excluida de la estadística nacional por no responder con los mininos criterios que establecía el Ministerio de Sanidad”. Según Castaño, “que se hizo durante los gobiernos de Aguirre, fue la inclusión en lay con el visto bueno del anestesista, cuando la normativa Nacional establecía la inclusión desde la indicación del cirujano”.

de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) amplía esta lista con otros casos comoreiniciar el cómputo del tiempo de espera, previo cambio del paciente de una lista a otra; no registrar la espera desde la indicación de la intervención, sino una vez pasado cierto tiempo coincidiendo con alguno de los pasos previos a la misma;, en lugar de hacerlo cuando se realiza realmente la intervención indicada;que pasan a una lista B oculta y no registrada como Lista de Espera.

Otros trucos son realizar la inclusión del paciente una vez transcurrido cierto tiempo (realizadas reprogramaciones de consultas o de pruebas diagnósticas, etc.), mediante agendas sin cita, no empezando a contar el tiempo de espera hasta que le daban cita; retrasar el envío de documentación al Ministerio - en vez de cada 6 meses como está estipulado-; excluir a los enfermos de los hospitales de empresas privadas concertados; y excluir a enfermos que tienen dolencias no garantizadas por decreto en los que se fija los tiempos máximos de espera de un paciente en función de la complejidad de la operación. (180, 120 y 90 días)”.