Con la llegada de San Valentín se refuerzan los controles de alcohol y drogas

El segundo soplador, también positivo. Y el tercero primero piropea a los agentes, diciéndoles que "creo que está bien lo que hacen porque miran por nosotros. Porque ellos hacen su trabajo", y luego, después de dar positivo en anfetamina, se excusa; "yo alcohol he dado negativo. Lo último que me he tomado ha sido un Red Bull con limón. Soy consumidor de Cannabis, y sin embargo Cannabis he dado negativo y he dado positivo en anfetaminas, es lo que me extraña a mí".