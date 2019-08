La localidad granadina de Bérchules celebra un año más la Nochevieja en pleno agosto

Celebran la Nochevieja en pleno mes de agosto. No falta la decoración navideña en las calles, los mantecados, o el producto estrella. Aquí se preparan a conciencia para las campanadas. Incluso la nieve no ha querido perderse la cita. Todo empezó hace 25 años con un apagón eléctrico. Y desde entonces, más de 10.000 personas cada año no quieren perderse esta cita navideña.