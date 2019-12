Localizado 55 años después de ser secuestrado en un hospital cuando era un bebé

Pero el niño que creció como hijo de los Fronczack siempre tuvo sospechas sobre sus orígenes. Un recorte de periódico con la historia de su rapto descubierto a los 10 años despertó su recelo. Y también estaba lo poco que se parecía físicamente a sus padres. El niño creció, se hizo adulto y en 2012 decidió someterse a un examen de ADN que le confirmó lo que sospechaba: que no era hijo de la familia que lo había criado .

En vista de estos resultados, el FBI reabrió el caso. Y el hombre que creció como Paul, ayudado por periodistas de investigación, comenzó una búsqueda para dar con el verdadero Paul. "Realmente siento en mi corazón que el verdadero Paul Fronczak está vivo, y nada me haría más feliz en esta vida que encontrar al niño secuestrado y, al mismo tiempo, no me importaría saber quién soy ", admitió en una entrevista al 'Chicago Tribune' en 2013.