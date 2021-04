El "loco del chándal" pasará 16 años en prisión por incendiar una vivienda en Almadén

"Este tribunal de apelación no puede compartir el último argumento, y los otros dos, con ser atendibles, no justifican una dosimetría penal tal elevada", argumenta el TSJA, que asevera que "la atribución al acusado de un dolo homicida, cuando menos eventual, no respeta las exigencias del principio acusatorio, en cuanto emplea para agravar la pena un elemento de hecho y una calificación jurídica no incluidos en las conclusiones de la acusación".