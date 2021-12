Para comprender cómo tributa la Lotería de Navidad y cómo afecta a la declaración de la renta o IRPF es necesario hablar primero del gravamen especial sobre actividades del juego que, en este caso, supone el 20 por ciento del premio de forma genérica. Sin embargo, no siempre hay que desembolsar esta cantidad: si no superas los 40.000 euros de premio de Lotería de Navidad, no pagas.