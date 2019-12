Ismael hace real el anuncio de la lotería de Navidad al regalarle un décimo de El Gordo a su exyerno

El anuncio de la lotería de Navidad se ha hecho real en el centro de jubilados aragonés de El Cachirulo. En esta ocasión no ha sido la yerna la que ha recibido el décimo de su suegro, que pese a la separación no la olvida en Navidad, sino que ha sido el yerno el que ha recibido el décimo y con ello el premio.

El Cachirulo ha amanecido hoy cerrado, hasta las cinco de la tarde no abrirá. Hasta allí se ha acercado Felipa que ha ganado 200.000 euros y no ha dormido en toda la noche porque no sabe cómo cobrar el dinero aunque tiene claro lo que va a hacer con él. Repartirlo entre sus tres hijos. Como ella muchos serán los que no habrán dormido en toda la noche pensando en qué hacer con el dinero y cómo puede cambiar su vida.