Lío con la lotería de Navidad: denuncian que cantaron 56 premios que no están en la lista oficial

Una sombra de sospecha planea sobre el Sorteo Extraordinario de Navidad del pasado 22 de diciembre . Y es que después de la denuncia de un empresario de Rubí, que compró 52 décimos del 59.395, cantado por los niños de San Ildefonso pero por el que no le han pagado nada, una mujer de Viladecans señala ahora que le ha ocurrido lo mismo con sus boletos. Pero hay más, porque el caso ha destapado ahora que hay, mínimo , 56 números en la misma situación. Pedreas. Los que se llevaron la ilusión de haber ganado al menos una pedrea se sienten ahora estafados, pero si no está en la lista oficial de premios la posibilidad de cobrar se antoja nula.

En Cuatro al día han hablado con alguno de los afectados, ahora desolados, y les han mostrado las imágenes en las que se cantan los décimos. "La alegría te la llevas, pero luego el chasco". Los afectados entienden que los niños se hayan equivocado pero tantos números "nos parece una estafa". 96.320 décimos parecen ser los afectados. A los afectados ya les han dicho que el sorteo se hacen bajo notario y que si no están en la lista de premiados, el haber sido cantado era un error.

Montserrat Massana, empresaria de Viladecans, compró 74 décimos del 29.281 , número que fue cantado en la pedrea, a 100 euros el décimo, y del cual a día de hoy no ha podido cobrar ni un céntimo puesto que dicho número no aparece en la lista de premiados .

Pero este no es un caso aislado. Un empresario de Rubí también compró 52 décimos del 59.395, que también fue cantado por los niños de San Ildefonso, pero por el que no ha podido cobrar nada, como así informa el diario Metrópoli.

La abogada Olga Majoral, encargada inicialmente del caso del empresario de Rubí, asegura que ya ha recibido un gran número de denuncias de diferentes casos, nada menos que 56, y por lo que ha presentado una reclamación administrativa a SELAE, quienes ya manifestaron que no pagarían nada si estos números no figuran en la lista oficial. "Se han cantado 56 números que se han cantado y nadie puede cobrar. Hemos presentado una reclamación administrativa. Loterías y Apuestas del Estado se remite a los números oficiales". Olga señala que el sorteo es millonario y se ha demostrado que el sistema no funciona.