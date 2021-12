Es importante saber que la fiscalidad de la Lotería ha cambiado en los últimos años: si hasta 2012 las ganancias de los juegos de azar en general estaban exentas de tributar, a partir de ese año las leyes cambiaron y desde entonces es necesario pagar nada más recibir el premio, si bien la suma variará en función de la cuantía con la que hayas sido premiado y, cuando no superes cierto límite, no tendrás que pagar nada.

Esto significa que si tu premio no supera esta cantidad, no tendrás que pagar impuesto alguno , mientras que si tu premio es superior, deberás aplicar ese 20 por ciento a la cantidad que recibas restando previamente los 40.000 euros exentos.

Además, una vez pagado este gravamen especial, no tendrás que incluir tu premio en la base imponible del IRPF. Del mismo modo, si tu premio no supera el mínimo exento, tampoco tendrás que declararlo al año siguiente en tu declaración de la renta. También es importante saber que haber recibido uno de estos premios no te afectará a la hora de solicitar becas, prestaciones de asistencia u otras ayudas públicas siempre que éstas dependan de los ingresos, y no del patrimonio, debido precisamente a que estos premios no aparecen en la declaración de la renta.