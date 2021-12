Lotería de Navidad 2021: estos son los premios por los que no hay que pagar a Hacienda

¿Quién no ha soñado alguna vez con que le toque el gordo de la Lotería de Navidad? O un buen pellizco que sirva para tapar algún que otro agujero. Todos los 22 de diciembre ese sueño se hace un poco más real, al menos hasta que salen todas las bolas y compruebas décimo a décimo que, otro año más, has invertido más dinero en lotería del que has ganado. Pero no desesperes, ¡este puede ser tu año! Por eso, es importante saber qué parte del premio va directamente para tu bolsillo y qué porcentaje se lleva Hacienda.