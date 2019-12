No era la primera vez que el agricultor fantasma de Mollerussa apostaba todo al número 00750

Pues bien, si esto ha hecho que estallen las redes, la historia del agricultor que apostó en metálico 7.500 euros al número 00750, el tercer premio, ha dejado a más de uno perplejo. Aún se desconoce de quién se trata aunque el vendedor del mismo, Josep Saló sí conoce a la persona pero no desea desvelar su identidad, pero promete ser una tumba. Lo que sí ha declarado a los medios es que no era la primera vez que el hombre apostaba mucho por este número. Dos años atrás se había llevado a su casa 30 décimos de ese número feo, porque reconoce el lotero que ellos no venden número bonitos. No tuvo tanta suerte.