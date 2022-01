La estación de Atocha vuelve a repartir suerte con el segundo premio de la Lotería de 'El Niño'

El primer premio de la lotería de 'El Niño' no ha caído esta vez en Madrid, pero sí lo ha hecho el segundo premio , dotado con 750.000 euros por serie, que ha sido vendido en varias administraciones de la región, entre ellas la del "hall" de Cercanías de la estación de Atocha , a escasa distancia de donde tocó en diciembre pasado el Gordo de Navidad.

En declaraciones a Efe este jueves, detalla que no tienen abonados a ese número, por lo que no saben ni cuántos décimos se han vendido ni de qué manera, pero María José Camisón, que es una de las vendedoras, afirma que hay muchos clientes habituales y que “muchos señores” suelen elegir la terminación 69, así que sospecha de alguno, pero aún no ha llegado nadie a reclamar su gran pellizco.