Lotero a la fuga en Vigo: ya debe 130.000 euros a Loterías del Estado

El lotero, vecino de la zona de Pantón en Lugo, tampoco responde a las llamadas de su familia, según han precisado fuentes de la Policía Nacional que, no obstante, no han aclarado si entre las hipótesis de la investigación se baraja que el hombre su hubiese fugado al extranjero. Como titular de la administración de loterías es el que tiene acceso a la cuenta bancaria de operaciones. No obstante, el saldo ya estaría a cero, debido a que ya no hubo más ingresos desde que se cerró el establecimiento.