La tierna historia del soltero que adoptó a una niña con síndrome de down rechazada 20 veces

Nata per te (Nacida para ti) es el título que adopta el libro que recoge la tierna historia de Luca Trapanese y Alba , la pequeña con síndrome de down que fue rechazada por veinte familias antes de ser adoptada.

El proceso de adopción fue largo y difícil ya que en Italia los padres solteros no podían adoptar. Al principio de 2017 la ley cambió y finalmente pudo entrar en las listas. "Me dijeron que solo me darían niños con enfermedades, discapacidades severas o problemas de comportamiento, un niño que hubiera sido rechazado por todas las familias tradicionales", cuenta Luca, quien aceptó encantadísima la propuesta.