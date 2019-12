Una madrastra pide que "borren" al hijo de su marido de unas fotos familiares: "Me encantan estas fotos"

“¿Hay alguna forma de que podáis borrar al niño de la derecha en estas fotos ?”, pidió a todos sus seguidores de las redes sociales. El comentario no quedó aquí ya que la mujer dio más explicaciones donde explicaba que el niño que quería que desapareciese de la imagen familiar era su “hijastro”.

“Él es mi hijastro y me encantan estas fotos que nos hemos hechos juntos pero no tengo ninguna sola con mis dos hijos en las que no salga él. Si podéis, también borrarlo de las fotos familiares en las que salimos todos”, terminaba el polémico mensaje.