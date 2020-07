Una madre que estaba dando el pecho a su hijo en una piscina, obligada a hacerlo en el vestuario

Sandra Zamorano, una madre de Tarragona, ha publicado en sus redes sociales una denuncia a la piscina municipal de Montcada i Reixac tras la petición por parte de un trabajador de la piscina de que diera el pecho a su hijo en el vestuario y no en la zona común.

Según narra la afectada en su Facebook, el pasado 12 de julio se encontraba con su hijo Nil en el interior de la instalación cuando el pequeño comenzó a quejarse por el hambre . Al estar inquieto, su madre decidió sentarse al borde de la piscina para darle un poco el pecho. Según ella misma cuenta, "hasta aquí todo bien, todo normal, ningún usuari@ me ha mirado mal ni dicho nada".

El problema llegó cuando solo 5 minutos después apareció el recepcionista de la piscina "y me ha “invitado”, como yo digo, a irme al vestuario a darle el pecho a mi hijo". Aunque en un primer momento la mujer no ha dicho nada, tras pensarlo ha acudido al personal para decir que "es una pena que algo como la lactancia materna no se vea como algo natural y que estamos ya en el siglo XXI".