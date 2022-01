Denunciará a la Universidad de Las Palmas si su hija se contagia de covid por hacer los exámenes presenciales

La mujer asegura que la universidad le ha dicho a los alumnos que los exámenes serán presenciales, que no dependerá de cada profesor. "Si tú no te presentas porque tienes covid, aunque presentes un justificante y estés controlado por un médico, no puedes presentarse a la convocatoria otro día. Yo creo que va a ir mucha gente con covid y creo que las aulas van a ser un foco de contagios", ha aseverado. No obstante, la ULPGC afirma que el alumnado puede causar baja de un examen por covid y hacerlo otro día.