Atemorizado por la salida de prisión de su maltratador: "Tengo el tiempo que tarde mi padre en salir de la cárcel y me encuentre"

Tanto es así que uno de los hijos del matrimonio ha asegurado durante la sesión judicial que está convencido de que tanto a él, a su hermano y a su madre les queda el tiempo de vida en que su padre tarde en salir de la cárcel y les encuentre. "Si me quedan cinco o diez años lo voy a vivir al máximo" , ha declarado.

Un ambiente hostil, muy malo y de sometimiento continuo

También han señalado que de no estar presentes en algún episodio su madre "no viviría". En muchas ocasiones, alegan los jóvenes, su padre se aproximaba hasta el lugar donde estuviese su madre para intimidarla con un cuchillo y de no ser por su intervención "mi madre estaría muerta", han asegurado.