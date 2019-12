La madre de Gabriel Cruz pide un nuevo juicio contra Ana Julia: “No se puede salir impune cuando uno se ensaña con un niño"

Exige saber “por qué rechazaron el ensañamiento” en la condena

“Tengo que luchar porque ella no salga nunca más a la calle”

Busca el máximo de años de cárcel para Ana Julia también si se deroga la prisión permanente revisable

Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, el pequeño de 8 años asesinado por Ana Julia Quezada en Níjar el 27 de febrero de 2018, pide un nuevo juicio contra ella. La asesina de su hijo fue condenada a prisión permanente revisable el pasado 30 de septiembre por asesinato con alevosía con la circunstancia de agravante de parentesco, además de dos delitos de lesiones psíquicas y contra la integridad moral. Sin embargo, se rechazó el ensañamiento, algo que los padres de Gabriel aún no comprenden, considerando que la magistrada-presidenta del tribunal pudo inducir al jurado a que se desechase ese agravante que ellos pedían, pero la Fiscalía no.

Por esta razón, el abogado de Patricia Ramírez, Francisco Torres, ha elevado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la nulidad del juicio.

“No se puede salir impune cuando uno se ensaña con un niño”

“He pedido que se celebre un nuevo juicio, o que, en su caso, de manera extraordinaria, nos dijeran científicamente por qué rechazaron el ensañamiento, porque tengo derecho y necesito, como madre, respuestas", ha señalado. “Necesito saber cuánto tiempo pasó, si él me pensó o no me pensó. Necesito que me lo digan porque no se puede salir nunca impune cuando uno se ensaña con un niño”, recalca.

En este sentido, se ha referido a la posibilidad, todavía en el aire, de que la prisión permanente revisable se derogue, porque en ese caso habría que “convertir la pena”, y “si se quedara solo en alevosía cumpliría menos años y no podría ser condenada a la pena máxima. 25 años”. Por eso, recalca con rotundidad, va a seguir luchando: “Yo tengo que luchar porque ella no salga nunca más a la calle. Ese es mi compromiso y voy a hacer lo imposible porque esa mujer no salga nunca más”, ha subrayado, advirtiendo de que, si se estimase el recurso de la Fiscalía que pide que se revoque la condena por dos delitos contra la integridad moral “estaríamos en cuatro años menos”.

“Aquí se trata de que esta mujer no salga, y merecemos que, si no nos tienen en cuenta, nos digan por qué no hay ensañamiento”, ha sentenciado.

‘Pacto Ético’ para regular el tratamiento informativo

Por otro lado, la madre de Gabriel Cruz ha pedido que el ‘Pacto Ético’ que impulsó con el objetivo de regular el tratamiento informativo del juicio contra Ana Julia “se convierta en ley”: “Mi objetivo final es que esto no pase más. Yo no debería estar aquí, debería estar haciendo mi duelo. Me gustaría poder hacer un duelo que no puedo hacer, y no estar preocupada por que se repita el juicio porque se ha hecho mal”, ha dicho, en una entrevista a la Cadena Ser recogida por Europa Press.

Según ha precisado, ese ‘Pactó Ético’ se lanzó “para que se informase y no se diese lugar a juicios paralelos que pudieran comprometer" una sentencia que "queríamos que fuera inquebrantable".

"No queríamos espectacularización y morbo, no queríamos juicios paralelos, no ya solo porque nos duele y verlo es complicado, sino porque sabíamos que había un riesgo, porque así lo dice la normativa europea, de que la defensa pidiera, por la presión mediática y por las filtraciones, la nulidad del juicio" contra Ana Julia Quezada, "como ha pasado finalmente en un recurso en el que dicen que el juicio no se ha celebrado con todas las garantías".

En este sentido, Patricia Ramírez ha afirmado que llevó el ‘Pacto Ético’ al Congreso con anterioridad para que el juicio contra Ana Julia se celebrase a puerta cerrada, pero “la jueza lo denegó” para preservar el “derecho a la información al ser un caso mediático”.