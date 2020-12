La madre de Gabriel Cruz espera que el TS "se ajuste a la terrible realidad" del crimen al revisar la sentencia

Patricia Ramírez aboga por "una sentencia que le haga justicia no sólo a Gabriel y su familia, sino a todas aquellas personas que, en el afán de encontrar a mi pequeño, trabajaron duro, doblando turnos, sin dormir, con lluvia o sin ella, con profesionalidad, pero sobre todo mucha vocación de servicio, para que se pudiese hacer justicia".

Por su parte, la acusación particular que ejercen los padres de Gabriel solicitan al TS que "no estimen el recurso presentado por su defensa para que no se repita el juicio y, sólo en el caso de que decidiesen repetirlo, se tenga en cuenta" su "petición de ensañamiento en base a las pruebas presentadas".