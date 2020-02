La madre de un 'hacker' accede al ordenador del director de una prisión sin saber nada de seguridad cibernética

En realidad fue idea de Rita Strand, de 58 años, que un día se acercó a su hijo y le dijo "¿Sabes?, me gustaría irrumpir en algún lugar". Ella estaba segura de que su experiencia durante tres décadas en la industria de servicios alimentaria le iba a permitir hacerse pasar por inspectora de salud estatal para obtener acceso a la prisión . "Es mi madre, así que ¿qué se supone que debía decir?", argumenta John.

Los evaluadores de seguridad siempre dicen que se puede llegar increíblemente lejos con un portapapeles y mucha autoconfianza, pero la tarea no era tan sencilla como podría parecer. No sólo tenía que fingir ser una inspectora de salud, para lo que Black Hills le hizo una tarjeta identificativa falsa, sino que no tenía ni idea de seguridad cibernética.