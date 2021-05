La madre de Heidi desmonta la defensa del Rey del Cachopo: "Era celoso y la maleta era suya"

La madre ha comparecido en el juicio a pocos metros del presunto asesino de su hija y tras un biombo para evitar la confrontación visual. Con una camiseta con el rostro de su hija, la mujer ha llorado de forma desconsolada por no haber podido hacer nada para evitar su trágico final. Al rey del Cachopo se le escapaba alguna sonrisa.

"No me gustaba, era celoso, yo sé que la maltrataba"

La madre de Heidi ha desmontado el primer argumento de El Rey del Cachopo, de que no estaba enamorado de Heidi y de que era consciente de que esa relación no iba a ser larga por al diferencia de edad. La madre de Heidi ha relatado que César Román le pidió casarse con ella arrodillado y con un anillo, y que ella pensó que era demasiado pronto. El testimonio de la madre de Heidi sí describe a César como una persona enamorada -la madre ha llegado a decir que agradecía que Heidi se hubiera puesto pechos porque estaba enamorado de ellos- y muy celosa. El dolor de la madre de Heidi es que la hija nunca le dijo nada aunque ella sospechaba que no era bien tratada-