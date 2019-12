La madre de Marta Calvo se hace muchas preguntas y está destrozada

La noticia de que los restos encontrados de Marta Calvo no han podido ser identificados, debido a los productos utilizados para la limpieza de la zona y lo escaso de los restos no lo han hecho posible, lo que facilita la defensa de Jorge Ignacio. La madre de Marta Calvo según ha desvelado el portavoz de la familia a Informativos Telecinco, se encuentra destrozada y no para de hacerse preguntas.