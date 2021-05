"No tendré vida suficiente para arrepentirme", dice la gijonesa acusada de asesinar a su bebé

"No tendré vida suficiente para arrepentirme", ha señalado en la cuarta sesión del juicio con jurado popular celebrado en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias con sede en Gijón, en la que los forenses han confirmado que actuó conscientemente. "Perdón a mi familia porque le he arruinado la vida y a la de Daniel, que siempre me trató muy bien", ha apuntado la procesada, que ya había confesado los hechos en la primera sesión del juicio.