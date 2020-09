La madre de Naiara, la niña maltratada hasta la muerte por su tío político: “Hubiera matado para que no la mataran"

La madre, Mariela Benítez , no estaba allí cuando se produjeron los hechos. Estaba trabajando , y hoy, cuando arranca el juicio por la muerte de la niña , lamenta entre lágrimas aquel terrible día: “Yo no estuve ahí. Y si yo hubiera estado yo hubiera matado para que no maten a mi hija ”, afirma.

Amordazada con un calcetín, atada de pies y manos

La abuela política y su padrastro, imputados

Mariela, no obstante, no duda de él: “Yo confío en mi marido cien por cien”. “Constantemente es lo que me dice: a mí me están juzgando por ser ‘el hermano de’”.