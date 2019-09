La madre de la niña con autismo de Sevilla informa que una de las profesoras que denunció se reincorpora

La madre que ha tenido que sacar del colegio público a la niña lamenta que una de las profesoras "no solo esté de alta, sino que vuelve a dar clases el martes en un colegio, y como profesora de Educación Especial". Añade que se encuentra todavía más consternada porque cargos importantes de la Consejería de Educación declaraban para distintos medios de comunicación frases como: "Se trata de profesionales que no queremos en el sistema" o "Vamos a conseguir que no vuelvan a la docencia". Sin emabrgo, aprece que han fallado en este cometido.