La madre de la joven de 17 años, desaparecida en Sevilla pide a su exnovio que diga "algo si lo sabe"

La madre de Rocío Caíz ha contado en una entrevista concedida a Canal Sur, recogida por Europa Press, que su hija le escribió por una aplicación telefónica diciéndole adonde iba y que volvería a Martín de la Jara, donde residía con sus padres desde hacía cuatro meses, porque "ella no quería volver más a la vivienda" que había compartido con su exnovio.

También ha contado que a la mañana siguiente de la desaparición de Rocío, el exnovio de su hija la llamó por teléfono para preguntarle si sabía dónde estaba, porque "no se encontraba" en su casa. "Mi hija no quería ir a esa casa", ha asegurado María, que no entiende "qué fue lo que le dijo" su exnovio, quien "le envió el taxi para recogerla", para que fuera a esa casa.